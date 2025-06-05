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Врач предупредила, чем можно заразиться, съев немытые ягоды на даче

Врач Очинская: немытые ягоды могут быть источником заражения сальмонеллезом
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Shutterstock

Вместе с наступлением лета открылся и сезон ягод. Бесспорно, они полезны для здоровья, однако есть их немытыми не стоит, так как велика вероятность заразиться такими заболеваниями, как сальмонеллез, кишечная палочка, гельминтоз, предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-инфекционист «СМ-Клиника» Наталья Очинская.

По ее словам, в случае заражения кишечной палочкой могут возникнуть следующие симптомы: жидкий стул, иногда с примесью слизи, тошнота, рвота, небольшая температура, головная боль и боли в животе.

«Сальмонеллез отличает резкое начало в течение 12 часов после употребления зараженных ягод, высокая температура, тошнота, рвота, жидкий пенистый стул, часто зеленоватый», — продолжила Очинская.

Гельминтоз (или глистные инвазии) – острые инфекционные заболевания, вызванные попаданием в организм паразитов (гельминтов). Из гельминтов, как рассказала врач, чаще встречаются аскариды.

«Аскаридоз проявляется следующими симптомами: обычно острое начало с температурой до 38 градусов; боли в животе; тошнота; возможны высыпания по типу аллергических с зудом. Далее могут развиваться диспепсические нарушения с периодической тошнотой, газообразованием и так далее», — поделилась инфекционист.

Специалист ответила, что при первых признаках вышеперечисленных заболеваний необходимо обратиться к врачу. Заниматься самолечением не стоит, так как это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

В заключение врач посоветовала обязательно мыть ягоды перед употреблением. А лучше замочить на 20 минут, после чего промыть под проточной водой в течение 5 минут.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать качественные ягоды.

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