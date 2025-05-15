Врач призвал россиян быть осторожнее из-за угрозы подхватить мышиную лихорадку

Россиянам во время уборки на дачном участке важно помнить об опасности подхватить мышиную лихорадку и соблюдать основные правила профилактики заражения. Работать следует строго в перчатках и масках, в доме нужно использовать хлорсодержащие средства, предупредил в беседе с RT аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Заражение происходит через экскременты животных, там где есть мышиная моча, сухие экскременты или если дохлую мышь в руки брать, то тоже можно заразиться», — пояснил специалист.

Если на участке или в доме присутствуют мыши, то убирать нужно осторожно. Что касается самого заболевания, то сначала оно протекает без симптомов, а затем у заразившегося повышается температура, начинает болеть голова, появляется ломота в теле, может развиться геморрагический синдром. Иногда могут появиться даже признаки кровотечения, кровоизлияния возможны на коже, конъюнктиве и в моче, заключил врач.

До этого врач Василий Шуров рассказал, что инкубационный период мышиной лихорадки может достигать 50 дней. Он призвал обратить внимание, не появилась ли петехиальная сыпь в виде маленьких кровотечений. Также характерным симптомом врач назвал так называемый «удар бича» — синяки на коже, напоминающие след после удара ремнем. Врач посоветовал россиянам не забывать о мерах профилактики заражения, в том числе — тщательно мыть и обрабатывать выращенные на участках овощи, при уборке участка и помещений использовать перчатки, респиратор и антисептики.

Ранее глава Роспотребнадзора предупредила о росте случаев завоза в РФ опасных лихорадок.