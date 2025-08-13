На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пожилой яхтсмен заразился в воде опасной бактерией и не выжил

В США 77-летний мужчина заразился вибриозом из-за любви к яхтингу и не выжил
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пенсионер из США, увлекающийся яхтингом, подцепил плотоядную бактерию, поцарапав ногу в воде. Об этом сообщает People.

По данным издания, 77-летний Бэзил Кеннеди заразился Vibrio vulnificus — бактерией, обитающей преимущественно в соленой и солоноватой воде. Он порезался при контакте с прицепом для спуска лодки, который был припаркован около его дома в заливе Сент-Луис, штат Миссисипи.

Мужчина обработал рану, но спустя три дня возникли симптомы тяжелой инфекции и надвигающегося септического шока. Оказалось, что попавшие в рану Vibrio vulnificus вызвали у Кеннеди заболевание, называемое вибриозом. Он перенес две операции по удалению омертвевших тканей, но, по словам дочери яхтсмена, его не стало 21 июля.

Плотоядная бактерия, забравшая жизнь американца, встречается в прибрежных водах и часто передается через раны, контактирующие с зараженной водой, или через сырые моллюски. В этом году зафиксирован рост числа случаев вибриоза по всей территории США, особенно в штатах Миссисипи, Луизиана и Флорида. Рост связан с изменениями климата: повышение температуры воды создает благоприятные условия для размножения бактерий.

Ранее годовалый мальчик не выжил, подхватив в аквапарке пожирающую мозг амебу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами