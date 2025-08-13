Пожилой яхтсмен заразился в воде опасной бактерией и не выжил

В США 77-летний мужчина заразился вибриозом из-за любви к яхтингу и не выжил

Пенсионер из США, увлекающийся яхтингом, подцепил плотоядную бактерию, поцарапав ногу в воде. Об этом сообщает People.

По данным издания, 77-летний Бэзил Кеннеди заразился Vibrio vulnificus — бактерией, обитающей преимущественно в соленой и солоноватой воде. Он порезался при контакте с прицепом для спуска лодки, который был припаркован около его дома в заливе Сент-Луис, штат Миссисипи.

Мужчина обработал рану, но спустя три дня возникли симптомы тяжелой инфекции и надвигающегося септического шока. Оказалось, что попавшие в рану Vibrio vulnificus вызвали у Кеннеди заболевание, называемое вибриозом. Он перенес две операции по удалению омертвевших тканей, но, по словам дочери яхтсмена, его не стало 21 июля.

Плотоядная бактерия, забравшая жизнь американца, встречается в прибрежных водах и часто передается через раны, контактирующие с зараженной водой, или через сырые моллюски. В этом году зафиксирован рост числа случаев вибриоза по всей территории США, особенно в штатах Миссисипи, Луизиана и Флорида. Рост связан с изменениями климата: повышение температуры воды создает благоприятные условия для размножения бактерий.

