Мужчина 59 раз обманул девушку, прежде чем она обратилась в полицию

Девушка перевела знакомому более $268 тысяч за семь месяцев общения в соцсетях
В Сингапуре судят мужчину, который семь месяцев общался с девушкой и заставил ее перевести ему деньги 59 раз. Об этом пишет газета The Straits Times.

Летом 2021 года 31-летний мужчина по имени Тевендран Элан Говен разместил на сайте онлайн-объявлений Carousell объявление о продаже PlayStation 4 (PS4). Им заинтересовалась 25-летняя девушка, которая сама написала ему и сначала перевела депозит за приставку и несколько игр, но Тевендран так и не отправил оплаченные товары.

Тем не менее пара продолжила общаться в WhatsApp. Мужчина подружился с жертвой и получил от нее более $268 тыс. (более 21,6 млн рублей), выдавая себя за нуждающегося в деньгах для оплаты стоматологических и судебных расходов. Девушка переводила мошеннику деньги 59 раз, при этом часть средств была взята с банковского счета ее отца без его согласия.

Тевендран обещал вернуть деньги, но продолжал обманывать пострадавшую, используя полученные средства для личных расходов и погашения долгов. Аферу раскрыли, когда отец женщины обнаружил пропажу денег и сообщил в полицию. Теперь аферисту грозит до 10 лет тюрьмы за каждый доказанный случай мошенничества.

Ранее петербуржец поверил лжегубернатору и отдал аферистам 20 млн рублей.

