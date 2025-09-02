Россиянка попала под суд за высмеивание бойцов, идущих на СВО под влиянием жен

Жительница Воронежа Елизавета Бабичева, которая наиболее известна в качестве блогера с ником «Мать орков», высмеяла в одном из роликов мужчин, которые идут на спецоперацию под влиянием жен и получила штраф в размере 12 тыс. рублей. Об этом говорится на сайте Левобережного районного суда города.

Женщину обвинили в разжигании ненависти (ст. 20.3.1 КоАП). В ходе расследования выяснилось, что блогер опубликовала ролик с подписью, которая содержала негативную оценку мужчин, решивших пойти на СВО «под влиянием своих женщин или жен ради получения денежных средств». По мнению осужденной, данный поступок является ненадлежащим и аморальным.

Во время заседания суда Бабичева признала вину, раскаялась и попросила не наказывать ее строго, поскольку блогер воспитывает несовершеннолетнего ребенка и находится на иждивении у супруга.

Сам ролик и текст поста найти не удалось, поскольку чат с подписчиками Бабичева закрыла, объясняя поступок борьбой с хейтерами.

До этого прокуратура Москвы начала уголовное преследование 20-летнего местного жителя, который публично на видео оскорбил участников спецоперации. Дело могут возбудить по статье о возбуждении ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку принадлежности к социальной группе, совершенных публично. Если дело заведут, блогеру будет грозить от двух до пяти лет лишения свободы.

Ранее юрист рассказал, какой срок может получить блогер Маркарян.