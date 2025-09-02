На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка попала под суд за высмеивание бойцов, идущих на СВО под влиянием жен

Блогер Бабичева высмеяла идущих на СВО бойцов под влиянием жен и получила штраф
true
true
true
close
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Жительница Воронежа Елизавета Бабичева, которая наиболее известна в качестве блогера с ником «Мать орков», высмеяла в одном из роликов мужчин, которые идут на спецоперацию под влиянием жен и получила штраф в размере 12 тыс. рублей. Об этом говорится на сайте Левобережного районного суда города.

Женщину обвинили в разжигании ненависти (ст. 20.3.1 КоАП). В ходе расследования выяснилось, что блогер опубликовала ролик с подписью, которая содержала негативную оценку мужчин, решивших пойти на СВО «под влиянием своих женщин или жен ради получения денежных средств». По мнению осужденной, данный поступок является ненадлежащим и аморальным.

Во время заседания суда Бабичева признала вину, раскаялась и попросила не наказывать ее строго, поскольку блогер воспитывает несовершеннолетнего ребенка и находится на иждивении у супруга.

Сам ролик и текст поста найти не удалось, поскольку чат с подписчиками Бабичева закрыла, объясняя поступок борьбой с хейтерами.

До этого прокуратура Москвы начала уголовное преследование 20-летнего местного жителя, который публично на видео оскорбил участников спецоперации. Дело могут возбудить по статье о возбуждении ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку принадлежности к социальной группе, совершенных публично. Если дело заведут, блогеру будет грозить от двух до пяти лет лишения свободы.

Ранее юрист рассказал, какой срок может получить блогер Маркарян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами