Домработница несколько месяцев воровала у пенсионерки драгоценности

В Кемерово домработница украла у пенсионерки драгоценности на 2 млн рублей
В Кемерово задержана домработница, обвиняемая в краже драгоценностей у своей работодательницы — 65-летней пенсионерки, все вырученные деньги женщина тратила на наркотики. Об этом сообщает УМВД региона.

65-летняя жительница Кемерово обратилась в полицию с заявлением о пропаже золотых украшений из собственной квартиры. Из дома исчезли серьги, кольца, колье, браслеты и цепочки стоимостью более 2 млн рублей.

К краже оказалась причастна 47-летняя помощница по хозяйству, которую пенсионерка наняла несколько месяцев назад. Как установили правоохранители, в ходе одной из уборок женщина обнаружила шкатулку с драгоценностями и на протяжении нескольких месяцев систематически похищала изделия, чтобы сдать их в комиссионные магазины.

Полученные деньги она тратила на покупку наркотиков. В отношении домработницы возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее лжеполицейские украли из дома пожилой пары украшения, золотой слиток и €10 тысяч.

