Названы техники, которые помогут быстро избавиться от неприятных воспоминаний

Телесно-ориентированные техники помогут отвлечься от неприятных воспоминаний и избавиться от тревожных мыслей. Об этом «Москве 24» рассказала нейропсихолог Светлана Колобова.

Так, например, можно прижать кончик языка к небу и постараться сконцентрироваться на этом движении или приложить кусочек льда к запястью. По словам эксперта, для переключения внимания подойдут и горизонтальные саккады: быстрые и интенсивные движения глаз вправо-влево.

К лучшим методам психолог отнесла проговаривание вслух своих переживаний и мыслей, которые связаны с навязчивым воспоминанием.

«Например, часто из головы не выходят ситуации, в которых мы не смогли отреагировать на агрессию. Кто-то обидел, оскорбил, а в ответ вовремя не нашлось нужных слов. Инцидент как бы не завершился. Теперь это не отпускает, и сценарий продолжает обыгрываться в мыслях. Тогда надо эмоционально проговорить, а лучше даже прокричать все, о чем надо было сказать раньше», — пояснила Колобова.

Психолог Алла Бенуар до этого говорила, что постоянные навязчивые мысли и тревога не только негативно влияют на настроение людей, но и мешают им сосредоточиться и выполнять свои обязанности. Справиться с этим состоянием поможет «тихий час» для мозга.

