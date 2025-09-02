В сентябре некоторые россияне получат повышенную пенсию

В сентябре некоторые россияне получат повышенные пенсионные выплаты после индексации. Самые значимые начисления ожидают тех, кому в августе исполнилось 80 лет – им удвоят фиксированную часть страховой пенсии с 8907,70 рубля до 17 815,40 рубля, рассказал RT декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

Также двойную фиксированную часть пенсионной выплаты перечислят тем, кто в августе получил первую группу инвалидности. Если пенсионер содержит иждивенцев, то есть несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родственников, то ему начислят дополнительно 2969,23 рубля на каждого нуждающегося в поддержке члена семьи. Кроме того, перерасчет пенсионных выплат в сентябре коснется тех, кто в августе прекратил работать.

«Пока человек работал, его пенсия не индексировалась до 2025 года. Но даже в 2025 году индексация работающим пенсионерам происходит не в полном объеме, — пояснил Виноградов. — Только после официального увольнения пенсионер получает право на получение пенсии с учетом всех индексаций, которые не применялись в период занятости. Перерасчёт начинается с месяца, следующего за увольнением».

Среди других оснований для повышенных начислений юрист привел стаж работы на Крайнем Севере, напомнив, что имеющим его людям полагается доначисление районных коэффициентов. Сюда же относятся нетрудоустроенные пенсионеры, имеющие стаж в 30 лет работы в сельской отрасли – им положена надбавка в 25% к фиксированной пенсионной части.

Также доначисление проведут пенсионерам, которым это необходимо для повышения выплаты до уровня прожиточного минимума. К примеру, это может потребоваться в случае, если уровень доходов в семье изменился или в регионе ввели новый стандарт.

Чтобы получить надбавку к пенсии, не нужно подавать никуда заявление – это делается автоматически, подчеркнул Виноградов. Однако важно, чтобы о текущем состоянии дел у пенсионера было известно, поэтому обо всех изменениях, которые могут затронуть размер пенсии, важно уведомлять заранее, заключил он.

Напомним, по данным ЦБ РФ, объём совокупного портфеля пенсионных средств во втором квартале текущего года достиг почти 9 трлн рублей, увеличившись на 13% относительно аналогичного периода 2024 года. Отмечается, что число участников, присоединившихся к программе долгосрочных сбережений (ПДС), продолжило расти: по итогам апреля–июня 2025 года оно увеличилось на треть, до 5,2 млн.

Ранее в Госдуме предложили отменить систему индивидуальных пенсионных баллов.