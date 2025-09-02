В ФРГ мужчина арабского происхождения толкнул под локомотив подростка-беженку с Украины

Bild: в Германии араб толкнул под локомотив 16-летнюю беженку с Украины

В Германии араб сбросил под локомотив 16-летнюю беженку с Украины. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Преступление произошло 11 августа на железнодорожном вокзале во Фридланде в Нижней Саксонии. Девушка, которую звали Лиана Кассай, после занятий возвращалась домой и ждала на перроне прибытия своего поезда. В этот момент 31-летний мужчина арабского происхождения толкнул ее под локомотив, который двигался со скоростью около 100 км/ч. Девушка не выжила.

Полиция задержала подозреваемого на месте, но затем отпустила, поскольку приняла происшествие за несчастный случай. Проведенная позднее экспертиза ДНК подтвердила причастность мужчины к преступлению, его арестовали.

11 августа сообщалось, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала к пересмотру системы финансовой поддержки украинских беженцев.

7 августа премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер предложил лишить украинских беженцев в Германии базового пособия по безработице Bürgergeld.

Ранее сообщалось, что Германия утратила статус самой популярной у беженцев страны ЕС.