На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ФРГ мужчина арабского происхождения толкнул под локомотив подростка-беженку с Украины

Bild: в Германии араб толкнул под локомотив 16-летнюю беженку с Украины
true
true
true
close
Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

В Германии араб сбросил под локомотив 16-летнюю беженку с Украины. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Преступление произошло 11 августа на железнодорожном вокзале во Фридланде в Нижней Саксонии. Девушка, которую звали Лиана Кассай, после занятий возвращалась домой и ждала на перроне прибытия своего поезда. В этот момент 31-летний мужчина арабского происхождения толкнул ее под локомотив, который двигался со скоростью около 100 км/ч. Девушка не выжила.

Полиция задержала подозреваемого на месте, но затем отпустила, поскольку приняла происшествие за несчастный случай. Проведенная позднее экспертиза ДНК подтвердила причастность мужчины к преступлению, его арестовали.

11 августа сообщалось, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала к пересмотру системы финансовой поддержки украинских беженцев.

7 августа премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер предложил лишить украинских беженцев в Германии базового пособия по безработице Bürgergeld.

Ранее сообщалось, что Германия утратила статус самой популярной у беженцев страны ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами