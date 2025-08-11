В Германии потребовали лишить украинских беженцев повышенных пособий

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала к пересмотру системы финансовой поддержки украинских беженцев. Об этом заявил сопредседатель фракции АдГ Тино Хрупалла в интервью телеканалу ZDF.

По его словам, текущая практика выплаты повышенных пособий украинцам выглядит несправедливой.

«Украинцы должны получать помощь только в натуральной форме, как обычные просители убежища», — подчеркнул политик.

Хрупалла настаивает на унификации подходов: вместо денежных выплат — обеспечение базовых потребностей (продуктовые наборы, размещение).

7 августа газета Welt писала, что граждане Украины, прибывшие в ФРГ после 1 апреля 2025 года, вместо пособий по безработице будут получать меньшие по размеру пособия для просителей убежища.

Размер пособия для одного человека составляет €441, в то время как для получателей пособия по безработице — €563 евро. Медицинские услуги также ограничены в соответствии с законодательством Германии о соискателях убежища.

В 2026 году правительство Германии планирует уменьшить расходы на пособия по безработице, основную соцпомощь и помощь в обеспечении прожиточного минимума на федеральном, земельном и муниципальном уровнях примерно на €1,32 млрд. При этом дополнительные расходы для лиц, ищущих убежища, оцениваются в €1,375 млрд.

Ранее сообщалось, что Финляндия собирается прекратить выплаты украинским беженцам.