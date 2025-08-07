В Германии предложили лишить украинцев базового пособия по безработице

Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер в эфире телеканала ZDF предложил лишить украинских беженцев в Германии базового пособия по безработице Bürgergeld.

По мнению Зедера, нынешняя система социальной поддержки демотивирует украинцев от трудоустройства и нуждается в пересмотре. Он подчеркнул, что ни одно другое государство Евросоюза не предоставляет таких условий, и это, по его словам, объясняет низкий уровень занятости — только около 30% беженцев с Украины смогли найти работу.

Политик также добавил, что меры по отмене пособий следует применять не только к тем, кто прибыл после апреля 2025 года, как предусмотрено действующим коалиционным соглашением, но и ко всем украинцам, уже находящимся в стране.

В то же время эксперты в области права выразили сомнение в возможности ретроактивного действия подобных изменений. Юристы указывают, что распространение новых правил на уже прибывших беженцев может вызвать правовые споры.

Дискуссия о корректировке системы соцподдержки продолжается на фоне опасений властей ФРГ по поводу интеграции украинцев на рынке труда.

Ранее стали известны выплаты украинским беженцам в Европе.