На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии предложили лишить украинцев базового пособия по безработице

ZDF: премьер Баварии Зедер предложил лишить украинцев пособия по безработице
true
true
true
close
Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер в эфире телеканала ZDF предложил лишить украинских беженцев в Германии базового пособия по безработице Bürgergeld.

По мнению Зедера, нынешняя система социальной поддержки демотивирует украинцев от трудоустройства и нуждается в пересмотре. Он подчеркнул, что ни одно другое государство Евросоюза не предоставляет таких условий, и это, по его словам, объясняет низкий уровень занятости — только около 30% беженцев с Украины смогли найти работу.

Политик также добавил, что меры по отмене пособий следует применять не только к тем, кто прибыл после апреля 2025 года, как предусмотрено действующим коалиционным соглашением, но и ко всем украинцам, уже находящимся в стране.

В то же время эксперты в области права выразили сомнение в возможности ретроактивного действия подобных изменений. Юристы указывают, что распространение новых правил на уже прибывших беженцев может вызвать правовые споры.

Дискуссия о корректировке системы соцподдержки продолжается на фоне опасений властей ФРГ по поводу интеграции украинцев на рынке труда.

Ранее стали известны выплаты украинским беженцам в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами