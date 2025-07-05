Германия утратила статус самой популярной у беженцев страны ЕС

Германия впервые за долгое время перестала быть самой популярной у беженцев страной Европейского союза. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag.

Отмечается, что с января по июнь 2025 года Германия получила 65 495 запросов на предоставление убежища. В то время как Испания и Франция получили 76 020 и 75 428 запросов соответственно.

Наименее популярными у беженцев странами стали Венгрия и Словакия. Они получили менее чем по 100 запросов.

В начале июня сообщалось, что министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк и глава МВД Германии Александр Добриндт выступили за вывод украинских беженцев из систем социальной поддержки. По данным министерства, в настоящее время в Германии проживают около 1 млн граждан Украины. При этом в Польше число украинских беженцев составляет 1,5 млн.

4 июня газета Politico сообщила, что Европейский союз (ЕС) начнет разрабатывать план возвращения украинских беженцев в родную страну.

Ранее на Украине подсчитали, сколько беженцев находится за границей.