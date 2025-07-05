На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Германия утратила статус самой популярной у беженцев страны ЕС

Welt am Sonntag: Германия утратила статус самой популярной у беженцев страны ЕС
true
true
true
close
Marcus Brandt/Global Look Press

Германия впервые за долгое время перестала быть самой популярной у беженцев страной Европейского союза. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag.

Отмечается, что с января по июнь 2025 года Германия получила 65 495 запросов на предоставление убежища. В то время как Испания и Франция получили 76 020 и 75 428 запросов соответственно.

Наименее популярными у беженцев странами стали Венгрия и Словакия. Они получили менее чем по 100 запросов.

В начале июня сообщалось, что министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк и глава МВД Германии Александр Добриндт выступили за вывод украинских беженцев из систем социальной поддержки. По данным министерства, в настоящее время в Германии проживают около 1 млн граждан Украины. При этом в Польше число украинских беженцев составляет 1,5 млн.

4 июня газета Politico сообщила, что Европейский союз (ЕС) начнет разрабатывать план возвращения украинских беженцев в родную страну.

Ранее на Украине подсчитали, сколько беженцев находится за границей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами