Россиянам напомнили об опасности плесени в ванной и объяснили, как от нее избавиться

Плесень в ванной комнате связана с активным ростом микроскопических грибов, преимущественно рода Aspergillus и Penicillium. Эти организмы способны вырабатывать микотоксины, которые при длительном воздействии могут вызывать аллергические реакции, раздражение дыхательных путей и даже хронические заболевания, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Основной причиной появления плесени является сочетание трех факторов: повышенной влажности (свыше 70%), температуры воздуха 20-30°C и плохой вентиляции. Особенно быстро грибок развивается в пористых материалах — межплиточных швах, силиконовых герметиках и гипсокартонных конструкциях», — объяснила она.

Скопление влаги на поверхностях — один из главных факторов риска.

«Борьба с плесневыми грибами в ванной должна начинаться с устранения условий, способствующих ее росту, поэтому в первую очередь необходимо обеспечить стабильный воздухообмен. Для этого нужно не просто установить вытяжку в помещении, но и контролировать, чтобы она исправно работала, так как вентиляционный канал нередко оказывается засоренным, либо сама вытяжка функционирует недостаточно эффективно. Проверить это можно с помощью специального прибора (анемометра) или обратиться к специалистам по обслуживанию инженерных систем», — сказала эксперт.

Для профилактики появления плесневых грибов в ванной следует не только регулярно проветривать помещение, но и контролировать уровень влажности. В случае превышения допустимого уровня влажности используйте бытовые осушители воздуха, особенно в регионах с повышенной влажностью, например, в прибрежных зонах Черного моря или Санкт-Петербурге.

«При высоких факторах риска возникновения плесени рекомендуется каждый раз после принятия душа или ванны протирать насухо стены, пол и особенно межплиточные швы. Мокрое белье по возможности лучше сушить вне ванной комнаты, предпочтительно в хорошо проветриваемом помещении. При ремонте применяйте строительные материалы с биоцидными добавками. Также важно учитывать физические свойства самих материалов: например, эпоксидные затирки обладают плотной структурой, которая затрудняет проникновение влаги и тем самым препятствует образованию плесневых грибов. В то время как силиконовые герметики без антимикробной защиты, особенно при повышенной влажности, могут становиться благоприятной средой для роста микроорганизмов», — рассказала Золотарева.

Если плесень уже появилась, для поверхностного удаления используйте растворы уксуса и перекиси водорода. Однако имейте в виду, что они не уничтожают споры грибов и дают лишь временный эффект. Более надежным решением являются специализированные средства на основе четвертичных аммониевых соединений, которые применяются в качестве дезинфектантов в медицинской и фармацевтической практике.

«При глубоком поражении поверхностей, особенно в местах соединения ванны со стеной, может потребоваться удаление старого герметика и замена его на новый, с антисептическими компонентами. В случае распространения грибка на потолке или стенах — необходим косметический ремонт с предварительной обработкой дезинфектантами. После устранения очага возникновения плесени важно продолжать профилактику: контролировать влажность, проветривать помещение, не допускать скопления конденсата и регулярно проводить санитарную обработку поверхностей», — резюмировала эксперт.

