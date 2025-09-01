В России расширен список подключенных к природному газу школ

В России к 1 сентября подключены к сетевому природному газу более 60 школ во всех федеральных округах страны, 22 из них впервые открыли свои двери в День знаний. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома».

В частности, природным газом обеспечена школа в селе Репное Белгородской области, построенная в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Школа рассчитана на 1,5 тыс. учеников, на ее территории обустроены летние классы, теплицы, метеостанция, амфитеатр и сцена.

Также открыты новые школы в микрорайоне на территории бывшего аэропорта в Брянске, Кабардино-Балкарской республике и станице Тбилисская Краснодарского края.

Сообщается, что работы проводятся в рамках программы «Газификации России», инициированной президентом РФ Владимиром Путиным.

«Газификация — крупнейший инфраструктурный президентский проект, в рамках которого «Газпром межрегионгаз» особое внимание уделяет подключению к природному газу социальных объектов. Для нас важно, чтобы у ребят была возможность комфортно учиться, а у педагогов — все условия, чтобы дать детям качественные знания, тепло и заботу», — отметил генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

В компании уточнили, что в рамках газификации России «Газпром» газифицировал уже более 1,9 тыс. населенных пунктов, также заключено свыше 1,5 млн договоров на подключение к газу и создана техническая возможность подключения для более чем 1,7 млн домовладений.