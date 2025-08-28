На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Родителям рассказали, каким должен быть идеальный завтрак для школьника

Врач Мойсенко: завтрак для школьника должен содержать сложные углеводы
Africa Studio/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы школьник оставался бодрым и энергичным, завтрак обязательно должен включать сложные углеводы, содержащиеся в крупах. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко.

«Каша — лучший вариант для завтрака, потому что это она дает энергии и силы за счет содержащихся волокон. Не будет сонливости, и ребенок будет усидчивым и внимательным», — сказала специалист.

При этом она подчеркнула, что каши должны быть не быстрорастворимыми, а долговарящимися, поскольку именно они сохраняют нужные витамины и микроэлементы.

Врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская до этого рассказала, какой перекус школьнику следует взять с собой на занятия.

Это может быть цельнозерновой хлеб с сыром или запеченной индейкой, йогурт без сладких добавок, немного орехов, если у ребенка нет аллергии, свежие фрукты или овощи, перечислила она.

Ранее россиянам объяснили, чем опасна сырая лапша быстрого приготовления.

