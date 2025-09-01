Рыбак в Башкирии сломал руку, спасаясь от медведя

В Бирском районе Башкирии рыбак был вынужден провести несколько часов в холодной воде реки Белой, спасаясь от медведя. Об этом сообщает госкомитет республики по ЧС.

Инцидент произошел в ночь на 1 сентября на берегу реки Белой в районе села Нижнелечентау. Двое друзей рыбачили, когда один из них услышал поблизости рычание медведя. В панике он бросил друга и машину на берегу и побежал в деревню, чтобы вызвать помощь. На поиски пропавшего рыбака немедленно выехали сотрудники правоохранительных органов, представители охотнадзора и сельсовета.

Спасательная операция продолжалась около двух часов. Пропавшего мужчину обнаружили сидящим в воде. Как выяснилось, пытаясь спастись от хищника, он залез в реку, но упал с бревна и сломал руку. При падении он уронил телефон в воду, что лишило его возможности позвать на помощь. Пострадавшему немедленно оказали медицинскую помощь.

Ранее в Якутии медведь пробрался в дом и напал на охотника.