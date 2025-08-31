В Госдуме не поддержали введение предмета по подготовке к браку в школах и вузах

Депутат Горячева сочла излишним предмет по подготовке к браку в школах и вузах

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева в комментарии «Подъему» сочла излишним вводить в российских школах и вузах предмет «Подготовка к браку и семейной жизни».

По данным СМИ, с такой инициативой выступили представители власти и Русской православной церкви Белгородской области.

«Подготовиться к браку каким-то универсальным путем не получится ни у кого, это всегда какая-то особенная конструкция, у каждого своя формула, свои правила, свои решения», — высказала свое мнение депутат.

Она добавила, что работающие с подрастающим поколением взрослые сами должны быть примером и способствовать формированию гармоничной личности, которая «неизбежно выбирает» путь создания семьи.

«Не думаю, что наши преподаватели ни в университете, ни в школе, обрадуются еще одной трудовой нагрузке», — отметила Горячева.

В конце января социолог Анна Багирова выступила с инициативой ввести в колледжах и вузах новый предмет «Технологии родительского труда», который может простимулировать рождаемость среди студентов. Эта дисциплина могла бы повысить информированность молодежи о «родительских компетенциях» и стать продолжением школьного курса семьеведения. Эксперт подчеркнула, что подобный предмет должен быть обязательным к посещению.

