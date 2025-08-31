На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме не поддержали введение предмета по подготовке к браку в школах и вузах

Депутат Горячева сочла излишним предмет по подготовке к браку в школах и вузах
true
true
true
close
Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева в комментарии «Подъему» сочла излишним вводить в российских школах и вузах предмет «Подготовка к браку и семейной жизни».

По данным СМИ, с такой инициативой выступили представители власти и Русской православной церкви Белгородской области.

«Подготовиться к браку каким-то универсальным путем не получится ни у кого, это всегда какая-то особенная конструкция, у каждого своя формула, свои правила, свои решения», — высказала свое мнение депутат.

Она добавила, что работающие с подрастающим поколением взрослые сами должны быть примером и способствовать формированию гармоничной личности, которая «неизбежно выбирает» путь создания семьи.

«Не думаю, что наши преподаватели ни в университете, ни в школе, обрадуются еще одной трудовой нагрузке», — отметила Горячева.

В конце января социолог Анна Багирова выступила с инициативой ввести в колледжах и вузах новый предмет «Технологии родительского труда», который может простимулировать рождаемость среди студентов. Эта дисциплина могла бы повысить информированность молодежи о «родительских компетенциях» и стать продолжением школьного курса семьеведения. Эксперт подчеркнула, что подобный предмет должен быть обязательным к посещению.

Ранее «Газета.Ru» разбиралась, почему учителя и родители против «Семьеведения».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами