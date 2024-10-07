«Как преподавать, если у самой нет мужа и детей?» Почему учителя и родители против «Семьеведения»

В российских школах с начала нового учебного года преподают новый предмет — семьеведение. «Газета.Ru» поговорила с учителями и родителями школьников, и узнала, каких результатов они ждут от этих уроков, и почему многие выступают против обсуждения темы семьи в школьных стенах.

«Деструктивная идеология»

В настоящее время по этому предмету отсутствует единый учебник и рабочая программа для учителей. Поэтому педагоги используют методические рекомендации, разработанные аккредитованными при министерстве образования институтами.

Рабочая программа курса опубликована на портале «Единое содержание общего образования» подведомственного Минпросвещения Института стратегии развития образования.

«Ведущими функциями семьи являются рождение и воспитание детей, передача духовно-нравственного, социального и культурного опыта новому поколению», — отмечается в материалах курса, рассчитанного на учеников 5-9 и 10-11 классов.

«Вместе с тем ценность семьи в сознании молодых людей зачастую девальвируется под воздействием негативного влияния элементов деструктивной идеологии», — подчеркивают авторы рабочей программы.

Предполагается, что за 34 часа, отведенных на изучение этого предмета, школьники ознакомятся с особенностями брачно-семейных отношений, ролью мужчины, женщины и детей в семье. Учителя расскажут о ведении домашнего хозяйства и семейного бюджета.

«Дом — это место защищенности, уюта и эмоциональной теплоты», — сообщается в разделе «О семейном уюте и не только…».

А вот темы «многодетность как важный компонент благоприятной семейной атмосферы» и «пищевые привычки взрослых и детей» предполагается обсуждать только в 8-9 классах.

«Семейное неблагополучие зашкаливает, институт семьи под угрозой. Его нужно поддерживать не только мерами материального характера», — так прокомментировала необходимость введения нового курса в беседе с «Газетой.Ru» председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Нам хочется видеть осознанный выбор молодых людей при создании семьи. Желание сделать эту семью крепкой, желание иметь детей», — подчеркнула Нина Останина.

«Надо быть идеальным в семье»

«Уроки проводятся в разных форматах — беседуют или придумывают творческие задания», — рассказала «Газете.Ru» директор одной из школ в Ульяновске.

«Предмет ведут классные руководители, потому что пока мы нигде не видели критериев для учителей данной дисциплины. Конечно, лучше, чтобы этот предмет вели психологи или социальные педагоги, потому что они более компетентны», — считает директор школы Елена В.

По мнению Нины Останиной, к преподаванию нужно привлекать именно молодых специалистов.

«Я считаю, что этот предмет должен вести психолог. Кроме того, к программе должны быть задействованы еще и юристы. Я уже говорила о том, что это должны быть аспиранты, магистры, которые могут работать с детьми старшего возраста. Им это будет интересно», — подчеркнула депутат.

В учительских чатах также выдвигают особые требования к потенциальным преподавателям.

Главный пункт — наличие за плечами счастливой семейной жизни.

«Чтобы вести такой курс, надо быть идеальным в семье, не просто уметь ее построить, а всю жизнь умело и мудро вести ее за собой, что слово «семьеведение» и подразумевает. Дети пример должны брать по замыслу курса с такого семьеведа. Не каждый классный руководитель, впрочем, как и не каждый учитель, или любой человек может вести подобный курс в силу своей личной жизни и своего видения семьи, которой зачастую у самого нет или она не идеальна», — комментирует учитель (здесь и далее орфография и пунктуация оригинала сохранены. — «Газета.Ru»).

«...Вот только мне интересно, что сможет дать в данном случае тот, кто будет вести, у которого нет и не было мужа, своих детей и т.д.», — пишет другой учитель.

Подобных сообщений в тематических группах можно найти десятки.

«Будем искать любые причины чтобы его не посещать»

В тематических группах проблему семьеведения обсуждают и родители.

«У каждой семьи свое видение идеальности.

Я не согласна, что бы моему ребенку внедряли то, что чуждо нашей семье.

Я имею право отказаться от посещения моим ребенком данного занятия?», — спрашивает мама школьника.

«Тоже категорически против этого предмета. Если будет обязательным, будем искать любые причины чтобы его не посещать. Даже готова сидеть на этих уроках, чтобы знать что навязывают ребенку», — комментирует другая мама.

Но есть родители, которые считают «семьеведение» полезным предметом.

«Я думаю, что этот предмет станет полезным для детей, потому что нам [родителям] иногда просто некогда заниматься детьми и уж тем более вести с ними беседы на такие важные темы. Некоторые родители просто стесняются говорить на такие взрослые темы со своими детьми или пускают все на самотек», — сообщил в беседе с «Газетой.Ru» отец троих детей из Москвы Алексей.

Учитель химии и биологии из Саранска Алина С. считает, что работать с детьми родители и школа должны совместно.

«Сейчас очень сложная ситуация с детьми — есть те, кто замкнут в себе, есть и те, кто стоит на учете. Родители просто не замечают их поведения. Направлять по жизни детей должны, в первую очередь, родители. Но очень часто они просто не хотят поднимать такие важные темы с ребенком, потому что у них на первом месте карьера. Поэтому теперь такими вопросами занимается школа», — сказал учитель.