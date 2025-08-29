Минспорта и Олимпийский комитет усилят поддержку региональных федераций

Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет России намерены продолжить поддержку региональных спортивных федераций. Об этом сообщил заместитель министра спорта РФ Александр Никитин.

О планах расширения спортивных событий она рассказал на церемонии награждения победителей Лига Ставок – чемпионата Московской области по гольфу, который проходил с 26 по 29 августа.

«Мы, как Министерство спорта и Олимпийский комитет России, всячески будем продолжать поддерживать спортивные федерации, в том числе региональные. Ориентированы на то, чтобы календарь событий увеличивался. Больше соревнований — больше результат, больше успехов у спортсменов. Как результат, больше претензий на лидерство в мировых и международных первенствах», — сказал он.

В рамках турнира абсолютным чемпионом стал Егор Ерошенко, который завоевал призовой фонд размером 2,5 млн рублей. Чемпионат стал одной из ключевых спортивных площадок для развития гольфа в регионе.