Сбер и «Нетология» заключили соглашение о сотрудничестве с тремя вузами

Сбер и «Нетология» заключили соглашение о сотрудничестве с Финансовым университетом при правительстве РФ, Московским авиационным институтом и Уральским федеральным университетом, в рамках которого стороны объединятся для подготовки высококвалифицированных специалистов в ИТ-отрасли, сообщает пресс-служба Сбера.

В рамках сотрудничества в образовательных программах вузов стороны будут обмениваться практиками и реализовывать совместные проекты.

Как отметил старший управляющий директор, директор центра индустрии образования Сбера Артем Соловейчик, стороны уже взаимодействуют в формате онлайн-обучения.

«Мы продолжим развивать образовательные программы в ИТ, объединяя академические ресурсы вузов, технологические возможности платформы и отраслевой опыт Сбера», — сказал он.

По словам генерального директора «Нетологии» Марианны Снигиревой, подготовка ИТ-специалистов остается одной из самых насущных для бизнеса и экономики России.

«С ростом количества сервисов и цифровизации отраслей потребность в разработчиках, аналитиках, продакт-менеджерах и других ИТ-специалистах только увеличивается», — сказала она.

Также проректор по учебной и методической работе Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Каменева отметила, что сотрудничество вузов со Сбером и «Нетологией» выйдет на новый уровень.

«Без сомнения, это позволит усилить и содержание, и кадровый состав и повысить качество подготовки на наших партнерских образовательных программах бакалавриата и магистратуры», — сказала она.