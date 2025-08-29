В Свердловской области для учащихся проезд в общественном транспорте станет бесплатным

Бесплатный проезд в общественном транспорте Свердловской области анонсировал в ходе пленарного заседания педагогического совещания работников образования врио губернатора Денис Паслер. Об этом сообщает ura.ru.

«В городе это [бесплатный проезд] сделать проще в силу того, что они перевелись на брутто-контракты. С точки зрения учета и возможностей выдачи, это все реально, и я думаю, достаточно быстро должны справиться. Но город — это только один город, а область — она большая. Поэтому, конечно же, мы обязательно с главами [регионов] продолжим. Задание на этой неделе уже дано», – заявил Паслер.

Он уточнил, что в настоящее время областная администрация работает над расширением географии льготного проезда для учащихся. Во всех городах и населенных пунктах, где есть муниципальный транспорт – для учащихся он станет бесплатным, уточнил Паслер.

Накануне врио губернатора обратился к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с инициативой сделать проезд для местных школьников и студентов бесплатным с 1 сентября. Предложение было поддержано.

Ранее Госдума поддержала идею сделать транспорт бесплатным для детей по всей России.