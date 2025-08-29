В Дагестане вандалы осквернили постеры с портретами героев СВО

В Махачкале неизвестные вандалы осквернили постеры с портретами героев специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы города Джамбулат Салавов.

«Несколько полотен с фотографиями героев были изрисованы. Этот поступок — не просто хулиганство, а глубокое оскорбление не только воинов, отдавших свои жизни, но их семей, всех жителей города», – подчеркнул Салавов.

На видео, размещенном в Telegram Салавова, видно, как по лицам людей в военной форме провели спонтанные кривые линии пишущим материалом, похожим на черный маркер.

Портреты участников СВО власти Махачкалы разместили на проспекте Петра I в знак памяти и уважения к подвигу. Салавов выразил негодование по поводу совершенного поступка, и пообещал обновить полотна.

«Сегодня будем обновлять и проводить проверку», – пообещал чиновник.

Также врио мэра Махачкалы выразил убежденность в том, что виновные будут найдены и наказаны в ближайшее время. Он уточнил, что по факту порчи имущества правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее в Дагестане произошло землетрясение магнитудой толчков 5,9 баллов.