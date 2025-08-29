На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский школьник снял 1 млн со счета родителей и пропал

На Кубани подросток снял 1 млн со счетов родителей по указанию аферистов и исчез
Telegram-канал «23 МВД»

В Краснодарском крае жертвой мошенников стал 13-летний подросток. Юноша действовал по указанию аферистов и едва не оставил родителей без крупной суммы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МВД России.

Как рассказали правоохранители, в полицию обратилась жительница Тихорецка с заявлением о пропаже сына-школьника. Сотрудники МВД приступили к поискам мальчика и выяснили, что он попался на удочку аферистов. Злоумышленники несколько дней общались по телефону с юношей. За это время они убедили его уйти из дома вместе с телефонами и банковскими картами отца и матери, обналичить со счета родителей 1 млн рублей. Далее мальчику велели на такси добраться до Кропоткина и там через банкомат зачислить всю сумму аферистам.

Но полицейские опередили школьника: когда мальчик подошел к банкомату, его встретили сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Твери школьница оформила кредитные карты на родителей и отдала мошенникам 1,2 млн рублей.

