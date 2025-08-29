Россиянку избили в очереди в управлении образования из-за заявления

В Екатеринбурге женщина рассказала об избиении в управлении образования

Жительница Екатеринбурга оказалась в больнице после попытки перевести ребенка в другой детский сад. Об этом сообщает Е1.

По словам самой пострадавшей, она отправилась в офис управления образования. Там на приеме ей дали шаблон заявления и отправили в коридор.

Заполнив документ, женщина хотела войти в кабинет, минуя очередь, так как ей нужно было только отдать бумагу. Это не понравилось одной из стоявших в коридоре женщин. Сначала она начала кричать, затем – оскорбила и стала избивать.

«Эта женщина схватила меня за волосы, потащила на себя, затем в кабинет, повалила меня на пол, била головой об пол и продолжала таскать за волосы», – сообщается в публикации.

Пострадавшей помогла подруга, которая смогла разнять женщин. По словам пострадавшей, никто из очевидцев не пытался помешать избиению.

В больнице пациентке диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы, гематомы. Она обратилась в полицию.

