Суд признал законным арест писателя Быкова

Мосгорсуд признал законным заочный арест писателя Быкова
close
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Заочный арест писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом) признан законным, об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

В суде отметили, что постановление Черемушкинского районного суда Москвы оставлено без изменения. Писатель проходит по делу о фейках об ВС России.

8 августа Быкова заочно арестовали на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Писатель объявлен в международный розыск.

О завершении расследования уголовного дела Следственный комитет России сообщил 22 августа.

Следствие установило, что Быков разместил в открытом доступе видеоролик, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил России против мирного населения Украины. Также писатель не предоставил Минюсту информацию, которую должны предоставлять все иноагенты.

Дмитрий Быков уехал из России в США после начала военной операции на Украине. В июле 2022 года его внесли в реестр иноагентов.

Ранее Актрису Яну Троянову (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ) оштрафовали за нарушение закона об иноагентах.

