Актрису Троянову оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Актрису Троянову оштрафовали на 45 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах
Новая газета Европа (признана нежелательной организацией на территории России)/YouTube

Российскую актрису Яну Троянову (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ) оштрафовали за публикацию материалов без уопминания о том, что она является иностранным агентом. Об этом сообщили РИА Новости в Таганском районном суде Москвы.

Артистке предписали выплатить на 45 тысяч рублей.

Яна Троянова — звезда фильмов «Жить», «Кококо», «Страна ОЗ» и телесериала «Ольга». Министерство юстиции России внесло актрису в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года. Она пыталась обжаловать этот статус в суде, но получила отказ.

В Минюсте объяснили присвоение Трояновой статуса иноагента тем, что она распространяла ложные сведения о принимаемых властями Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами.

Кроме того, в июле 2024 года актрису внесли в перечень террористов и экстремистов. Поводом стало одно из ее интервью, где она назвала заслуженными призывы уничтожать россиян, в том числе детей.

Ранее в Госдуме призвали лишить гражданства уехавших из России звезд.

