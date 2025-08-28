Россиянин вынес из магазина 36 телефонов на 3 млн рублей

В Иваново направлено в суд уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Вологды, обвиняемого в крупной краже, Мужчина похитил 36 смартфонов Apple из магазина. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Ивановской области.

По данным следствия, обвиняемый, находясь в магазине на улице Куконковых, проник в подсобное помещение, убедившись, что за ним никто не наблюдает. Там он похитил со стеллажа 36 iPhone, сложил их в свою спортивную сумку и скрылся, не оплачивая товар.

Причиненный ущерб оценили в сумму свыше 3 миллионов рублей. Похищенным имуществом злоумышленник распорядился по своему усмотрению. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого в Липецке мужчина напал на продавцов и украл жвачку. Злоумышленник оказал сопротивление и несколько раз ударил охранника и продавца, пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Подозреваемого в ограблении удалось задержать полицейским, им оказался 24-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело о грабеже, фигуранту может грозить до четырех лет лишения свободы.

Ранее в Новосибирске девочка разбила витрину и пробралась в пивной магазин.