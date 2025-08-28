Европейские страны слишком заняты борьбой с памятью о советских воинах-освободителях, поэтому забывают о Холокосте. Об этом в своей статье для газеты «Известия» написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила о недавнем случае во Франции, когда посол США в Париже Чарльз Кушнер написал письмо президенту Эммануэлю Макрону, выразив беспокойство в связи с всплеском антисемитизма в стране и отметив, что, согласно опросам, около половины молодых французов ничего не знают о Холокосте.

«Ситуация с коллективной памятью о Холокосте в Евросоюзе — прямое следствие целенаправленной политики по фрагментации истории Второй мировой войны», — считает Захарова.

По словам дипломата, европейцы научились игнорировать политику геноцида, которую проводила нацистская Германия, но при этом активно очерняют историю освобождения европейских народов Красной Армией.

Представитель МИД РФ пообещала, что Россия не позволит забыть жертв Холокоста и уничтоживших нацизм советских воинов.

До этого Захарова в другой своей статье объяснила, как слова генсека Марка Рютте о том, что Запад не должен юридически признавать переход под контроль России новых территорий, способствуют продолжению фашизации Европы.

Ранее Захарова обвинила в несерьезности западные СМИ из-за публикаций про Лаврова.