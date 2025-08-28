На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Радиостанция Судного дня» передала пять загадочных сообщений

«Радиостанция Судного дня» передала слова «азооспермия», «соляный» и «дворник»
true
true
true
close
Kozlik/Shutterstock/FOTODOM

Утром в четверг в эфире легендарной коротковолновой радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня», прозвучали пять новых загадочных сообщений. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Первое сообщение — слово «вокзальный» — прозвучало в 9:09 по московскому времени. В 9:17 последовало второе слово — «азооспермия». После паузы эфир возобновился в 10:36 словом «соляный», а затем в 10:44 и 10:53 прозвучали «мексиканец» и «дворник» соответственно.

27 августа «Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение со словом «нитромопс».

Станция «УВБ-76» работает с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, из-за чего была названа «Жужжалкой». Также ее часто называют «Радиостанцией Судного дня», так как есть версия, что она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы используется до сих пор Россией. Периодически «жужжащий» сигнал прерывается, и в эфир выходят голосовые сообщения на русском языке, которые непонятны обывателям.

Ранее в Финляндии из-за погоды поймали российские радиоволны.

