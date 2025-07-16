Жители приграничных с Россией регионов Финляндии неожиданно услышали российские радиостанции из-за жары, при которой радиоволны распространяются на большее расстояние. Об этом пишет телерадиовещатель Yle.

«В Лаппеенранте, недалеко от границы с Россией, автомобильный радиоприемник транслировал целых восемь российских радиостанций», — говорится в сообщении.

По данным портала, из-за жаркой погоды в атмосфере образовались слои с разной температурой, в которых радиосигналы могут распространяться на сотни километров. В публикации отмечается, что на территории Финляндии можно было услышать «Дорожное радио», «Радио Монте Карло», радио «Мир», Like FM и другие радиостанции.

Похожий случай произошел в Киевской области Украины 27 мая. На территории отдельных районов начало ловить белорусской радио. По словам местных жителей, с подобным явлением они столкнулись впервые.

10 июля коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала два зашифрованных сообщения. В первом сигнале прозвучала комбинация «НЖТИ 62679 ТАКСА 0216 5516», во втором — «НЖТИ 15886 ВЕСТОМОР 9089 7726».

Ранее «Радиостанция Судного дня» назвала кого-то умельцем.