В России усилят работу с финансовой грамотностью молодежи

Сбер проведет 500 лекций по финансовой грамотности для школьников и студентов
true
true
true
close
Shutterstock

Ко Дню знаний и в рамках всероссийской акции «Поделись своим знанием» Сбер проведет 500 лекций по финансовой грамотности для школьников и студентов колледжей, занятия раскроют несколько прикладных тем. Также молодое поколение сможет побороться за ценные призы в турнире «Молодежная лига», сообщила пресс-служба финансовой организации.

Уточняется, что к программам смогут присоединиться сотни школ, колледжей и вузов по всей России. Школьникам и студентам будет предоставлен доступ к онлайн-курсам, интерактивным лекциям и образовательным турнирам.

Для студентов Сбер совместно с ФМЦ НИУ ВШЭ разработал программу «Лайфхаки про финансы», размещенную на просветительском портале «СберСова». Осенью в ее рамках будет запущен цикл из 10 тематических лекций по инвестиционной грамотности.

Также в период с 1 по 15 октября текущего года Сбер проведет инвестиционный турнир для студентов «Молодежная лига». В мероприятии примут участие 50 сборных вузов, также для студентов предусмотрено индивидуальное участие. Победителей ждут ежемесячная стипендия от Сбера на год обучения в своем вузе — для лидера, баллы «СберСпасибо» — для победителя общего зачета, предусмотрен также розыгрыш бонусов «СберСпасибо» для всех участников.

«Для многих школьников и студентов наши курсы становятся первым шагом к финансовой зрелости и самостоятельности. Совместно с ведущими образовательными организациями мы делаем все, чтобы обучение финансовой грамотности стало частью современной культуры», — отметил глава направления финансовой грамотности блока «Управление благосостоянием» Сбера Арсен Манукян.

В Сбере добавили, что все онлайн-программы аккредитованы Федеральным методическим центром по финансовой грамотности НИУ ВШЭ и доступны бесплатно на платформе «СберСова».

