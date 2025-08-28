Ученые выяснили, как этнические особенности влияют на развитие ожирения у подростков

Рост числа случаев ожирения среди подростков в России становится серьезной угрозой для здоровья, так как ведет к развитию хронических заболеваний. На эту проблему обратили внимание авторы исследования, опубликованного в журнале «Вопросы питания», где изучалось влияние этнических факторов на формирование экзогенно-конституционального ожирения у детей.

Авторы работы отметили, что снижение активности антиоксидантной системы и рост уровня эндогенной интоксикации способны усугублять состояние подростков с лишним весом.

По данным исследования, в 2022 году диагноз ожирения впервые поставили 108 тыс. детям до 14 лет — это вдвое больше, чем в 2010 году. Особенно актуальна проблема в Сибири, где этнические особенности могут играть ключевую роль в предрасположенности к заболеванию. У детей с избыточной массой тела часто выявляют диабет, гипертонию и болезни печени.

Основные факторы развития ожирения — несбалансированное питание и низкая физическая активность, что приводит к хроническому воспалению и окислительному стрессу. В рамках исследования специалисты проанализировали данные подростков из Иркутска и Улан-Удэ, сравнив показатели среди представителей бурятского и русского этносов.

В исследовании участвовали 203 подростка от 11 до 17 лет: 86 из них имели ожирение (52 — европеоиды и 34 — монголоиды), остальные 117 детей вошли в контрольную группу. Результаты показали, что у подростков бурятского этноса процесс развития ожирения был выражен слабее, несмотря на схожие условия жизни и питания.

При этом у всех детей с ожирением фиксировалось повышение уровня активных форм кислорода и снижение антиоксидантной активности. Однако у подростков монголоидной группы отмечались более низкие концентрации некоторых токсичных соединений в крови, что может указывать на наличие дополнительных компенсаторных механизмов.

