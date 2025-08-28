Россияне отказываются от одноразовых покупок и вкладываются в технологии, готовя детей к школе

В 2025 году расходы российских семей на подготовку детей к школе определяются пятью тенденциями. Родители чаще инвестируют в цифровые сервисы и EdTech, выбирают восстановленные гаджеты, уделяют больше внимания экологичным товарам и здоровью детей, а также активнее используют шеринг и вторичный рынок.

Об этом свидетельствуют данные аналитических платформ Rafinad и «Где Слон?» (входят в Kokoc Group), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

«За последние годы подход родителей к подготовке к школе заметно изменился. Все больше семей распределяют траты не только в августе, но и в течение всего года. Это связано с ростом цен и общей экономической ситуацией: покупатели стремятся оптимизировать бюджет, не жертвуя качеством. Главный ориентир остается прежним — соотношение цены и качества, а популярность набирают акции, кэшбэк и совместные закупки», — отметил Илья Мутьков, руководитель группы по работе с вебмастерами платформы «Где Слон?».

В 2025 году главным драйвером является сегмент EdTech — всплеск интереса к онлайн-курсам, сервисам с искусственным интеллектом, адаптивным образовательным платформам и формату микрообучения. Все более востребованными становятся образовательные видеоформаты: подписки на онлайн-каналы и стриминговые сервисы для учебы.

Существенные изменения наблюдаются на рынке техники: доля восстановленных ноутбуков и планшетов уже выросла до 25% против 15% в 2024 году. Родители все чаще выбирают устройства с низким энергопотреблением и модульной конструкцией, которая позволяет менять отдельные детали без покупки новой техники. Траты в сегменте одежды и обуви также определяются принципом «меньше, но качественнее». Так, средний чек на школьные рюкзаки и форму достигает 10–12 тысяч рублей, при этом популярность набирают товары из переработанных материалов и многоразовые аксессуары.

Как считают эксперты, родители также уделяют еще больше внимания здоровью и безопасности детей: трендом становятся «умные» бутылки с УФ-стерилизацией, рюкзаки с датчиками осанки, витамины и ортопедические товары. Продолжает активно расти вторичный рынок: аренда учебников и техники позволяет семьям экономить до 40%, а родительские сообщества чаще объединяются для совместных закупок.

В целом, все эти тенденции формируют новую модель поведения потребителей, которую аналитики называют «умным минимализмом» — меньше одноразовых покупок, больше вложений в технологии, здоровье и устойчивые решения.

По словам экспертов, подобные прогнозы основаны на анализе динамики последних лет. В 2024 году расходы российских семей на подготовку к школе выросли на 15–20% по сравнению с 2023-м. Сильнее всего изменился характер покупок: традиционные категории уступили место цифровым сервисам, гаджетам и товарам для здоровья. Сегмент онлайн-образования показал рекордную динамику: оборот курсов и репетиторских сервисов составил 107,8 млн рублей, число заказов выросло на 12%, а средний чек снизился на 8%, до 5,3 тысячи рублей. Программное обеспечение и образовательные онлайн-сервисы прибавили 43%, достигнув 79,3 млн рублей.

Книги остались в числе востребованных категорий, но их оборот сократился на 21% и составил 16,8 млн рублей. Канцтовары показали рост продаж в натуральном выражении на 7%, но инфляция почти нивелировала результат в денежном. Сегмент одежды и обуви снизился на 8%, до 93,4 млн рублей, при этом средний чек вырос с 6,7 до 7,4 тысячи рублей. Продажи планшетов и ноутбуков увеличились на 25%, особенно в сегменте восстановленной техники. В категории здоровья траты на витамины и ортопедические рюкзаки выросли на 18%, а рынок подержанной формы и учебников фактически удвоился.

Итоги анализа показывают, что рынок школьных товаров в России вступает в фазу структурных изменений: на смену традиционным моделям потребления приходят новые практики, основанные на цифровизации, устойчивости и рациональном распределении ресурсов. Подготовка к школе в 2025 году окончательно выходит за рамки стандартных трат на канцтовары и форму и превращается в стратегическую статью семейного бюджета. Для ритейла и EdTech это означает необходимость развивать гибридные предложения, сочетать товары и цифровые сервисы, а также учитывать растущий запрос на экологичность и долгосрочную ценность продуктов.

