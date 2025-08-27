На Камчатке произошло ощутимое землетрясение

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

По информации ученых, землетрясение было зафиксировано 27 августа в 15:49 по камчатскому времени (06:49 мск). Эпицентр находился в 276 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 66,8 километра.

В населенных пунктах Камчатки подземные толчки достигали интенсивности до 3 баллов.

30 июля у берегов Камчатки произошло сильное землетрясение с магнитудой 8,8. Это сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Тогда на Камчатке ввели режим повышенной готовности. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.

Кроме того, оно привело к увеличению вулканической активности. Впервые за 625 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова, активизировались вулканы Авачинский и Ключевский.

