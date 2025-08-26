На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин поздравил ректора МГИМО с юбилеем

Путин поздравил ректора МГИМО Торкунова с 75-летием
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием ректора МГИМО Анатолия Торкунова. Глава государства особо отметил его личный творческий вклад в разработку единого учебника по истории, следует из телеграммы на сайте Кремля.

«Сегодня, во многом благодаря Вашему огромному профессиональному опыту, глубоким знаниям и неиссякаемой энергии, знаменитый вуз развивается и, сохраняя свои славные традиции, высоко держит планку одного из наиболее авторитетных центров по подготовке специалистов в сфере международных отношений», — говорится в поздравлении.

В телеграмме также сказано, что за все годы работы Торкунов в полной мере реализовали свой научный, исследовательский, организаторский потенциал, а также вписал яркие страницы в историю отечественной дипломатии, вуза и российской высшей школы в целом.

Путин пожелал ректору МГИМО здоровья, вдохновения и успехов.

Торкунова избрали на должность ректора в 1992-м. Далее он переизбирался в 1997, 2002, 2007, 2012, 2017 и 2021 годах.

Ранее Путин поздравил президента Узбекистана с Днем рождения.

