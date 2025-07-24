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Путин поздравил президента Узбекистана с Днем рождения

Путин: Мирзиёев вносит большой вклад в упрочение отношений РФ и Узбекистана
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

24 июля Мирзиёеву исполняется 68 лет.

Российский лидер отметил, что Мирзиёев пользуется высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом, под его руководством Узбекистан уверенно продвигается по пути экономического и социального развития, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах.

«Вы лично вносите большой вклад в упрочение отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между нашими странами», — говорится в телеграмме.

Путин добавил, что Россия и Узбекистан продолжат совместную работу по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества на пользу их народов, в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности.

В завершение президент России пожелал коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов в госдеятельности.

Ранее Путин позвонил Зюганову и поздравил его с днем рождения.

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