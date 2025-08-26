Московский суд приравнял эскортниц к проституткам

Mash: в Москве суд заблокировал пять сайтов, приравняв эскортниц к проституткам

Московский суд заблокировал пять сайтов, приравняв эскортниц к проституткам. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Размещенная на этих ресурсах информация о платных сексуальных услугах способствует пропаганде проституции, нарушает права неопределенного круга лиц, включая несовершеннолетних, противоречит требованиям законодательства и наносит вред общественной морали и здоровью», — цитирует канал решение суда.

В публикации не уточняется, какой именно из судов столицы принял это решение.

В июне этого года депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил запретить пропаганду эскорт-услуг. В беседе с «Газетой.Ru» парламентарий выразил мнение, что популяризация «порочного образа жизни» происходит из-за разрушения «западными врагами» российских традиционных ценностей, а контент, рассказывающий о легкой жизни эскортниц, «одурманивает» молодежь.

16 июня председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский говорил, что мошенники и объявления эскорт-агентств иногда встречаются на сайтах по подбору персонала, однако говорить о законодательном регулировании пока рано.

Ранее актер Гогунский заявил, что проверяет партнерш в эскорт-агентствах.