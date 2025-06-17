Женщинам хотят запретить публично рассказывать о поездках на курорты с мужчинами

Депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил запретить пропаганду эскорт-услуг. В беседе с «Газетой.Ru» парламентарий объяснил, что популяризация «порочного образа жизни» происходит из-за разрушения западными врагами российских традиционных ценностей, а контент, рассказывающий о легкой жизни эскортниц, «одурманивает» молодежь.

«Выступать на подкастах и пропагандировать такой порочный образ жизни, как эскорт богатых мужчин молоденькими девочками, а мужчины, как правило, далеко не молодые, это, я считаю, недопустимо. И все это связано с тем, что наши западные враги системно разрушают наши традиционные ценности, все то, что изначально объединяло нашу страну. Сейчас молодежь слишком много увлечена социальными сетями, проводит в смартфонах от четырех до восьми часов ежедневно и фактически имеет цифровую зависимость. И через эти цифровые платформы, через соцсети, через подкасты, через видеосервисы доносится такая информация, которая выгодна для одурманивания нашей молодежи да и уже достаточно взрослого поколения — 25-30 лет. С этой прямой или косвенной пропагандой нужно бороться, поэтому я и предлагаю запретить любую пропаганду эскорт-услуг, ограничить сериалам доступ на электронные площадки онлайн-кинотеатров, где смысл сериала — это как раз некая пропаганда легкой красивой жизни в качестве эскортницы», — сказал он.

По мнению Свинцова, рассказы женщин о поездках на курорты с разными мужчинами — это «завуалированная проституция», однако речи о запрете отношений без брака пока не идет.

«Государство не должно вмешиваться в личную жизнь, и оно это не делает. Речь не идет о запрете женщинам встречаться с мужчинами, и наоборот. Речь идет о запрете пропаганды, то есть, если в интервью женщина говорит: «Да, я живу со своим любимым молодым человеком, но у нас брак пока не оформлен или, может быть, вообще мы решили его не оформлять» — в этом ничего преступного я не вижу. А если она рассказывает, что она раз в неделю ездит на дорогие курорты с разными мужчинами, которые платят ей за это деньги — это является либо открытой, либо завуалированной проституцией. Именно об этом контенте мы и говорим, который должен быть запрещен», — подчеркнул он.

До этого Свинцов заявил, что в Госдуме начали обсуждать запрет пропаганды эскорт-услуг. Он отметил, что депутаты должны ясно обозначить: эскорт — это фактически проституция, даже если это не говорят прямо. Парламентарий обратил внимание на то, что в интернете появилось много подкастов, в которых женщины рассказывают, как живут за счет мужчин: сопровождают их на мероприятия и помогают в личной жизни.

16 июня председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский говорил, что мошенники и объявления эскорт-агентств иногда встречаются на сайтах по подбору персонала, однако говорить о законодательном регулировании пока рано.

Ранее актер Гогунский заявил, что проверяет партнерш в эскорт-агентствах.