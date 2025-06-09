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Виталий Гогунский проверяет партнерш в эскорт-агентствах

Актер Гогунский назвал нормальной работу в эскорте
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский признался, что проверяет потенциальных партнерш в эскорт-агентствах. Об этом он рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак.

По словам Гогунского, после знакомства он звонит в эскорт-агентства, чтобы узнать, «летает» ли девушка за деньги. Он заявил, что у 9 из 10 знакомящихся с ним девушек якобы был опыт сопровождения мужчин.

«Эскорт — это вообще нормально. Главное, чтобы настроение мне не портила», — сказал артист.

До этого Гогунский не раз попадал в заголовки СМИ со спорными высказываниями о женщинах. Например, он говорил, что «женщина обязана, должна встречать своего мужчину в хорошем настроении».

В апреле актер жаловался, что в Москве мало порядочных женщин. Гогунский опубликовал в личном блоге серию видеороликов из своего кругосветного путешествия.

Ранее экс-супруга Гогунского Ирина Маирко заявила, что терпела абьюз в браке с ним.

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