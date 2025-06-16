В Госдуме не планируют регулировать сервисы по поиску работы из-за вакансий эскорт-агентств

Мошенники и объявления эскорт-агентств иногда встречаются на сайтах по подбору персонала, но говорить о законодательном регулировании рано, заявил «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

«Да, там, бывает, и мошенники встречаются, бывают какие-то эскорт-агентства также. Мне кажется, это, в первую очередь, задача самих площадок и их репутации, они должны самоочищаться от недобросовестных [работодателей]», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что законодательное регулирование применять «пока рано».

«На мой взгляд, работа эта ведется, по крайней мере, представители площадок говорят об этом, так что о законодательном регулировании, я думаю, говорить пока рано. Несмотря на этот, в общем, тревожный пример», — сказал он.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что молодых девушек в России вербуют в эскорт под видом SMM-менеджеров. Как отметили в издании, одна из компаний позвала на собеседование 19-летнюю ростовчанку, название компании на сайте указано не было, а в обязанностях – публикация видеороликов. На собеседовании работодатель признался, что представляет эскорт-агентство.

Ранее новый закон о выгуле собак в российском регионе назвали абсурдом.