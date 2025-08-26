Суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли

Суд в Москве заочно арестовал блогера Лесли по делу о склонении к изнасилованию

Суд в Москве заочно арестовал блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) по делу о насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает ТАСС.

По словам источника агентства, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Кириллову меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции.

Заседание прошло в закрытом для прессы режиме, поскольку дело связано с нарушением половой неприкосновенности.

Имя Лесли стало широко известно после скандальных видео в интернете, где он подстрекал к оскорбительным действиям в адрес женщин. Следственный комитет завел на него уголовное дело по статье о склонении к изнасилованию. Его последователей также подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера.

По данным правоохранительных органов, сам Кириллов может находиться за границей. Министерство внутренних дел России объявило блогера в розыск.

Ранее Лесли объяснил, зачем девушки ходят на курсы пикапа.