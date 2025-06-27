Алекс Лесли объяснил, зачем девушки ходят на курсы пикапа

Девушки тоже покупают курсы по пикапу, потому что им интереснее завоевывать недоступных мужчин, заявил скандальный автор техник по соблазнению Алекс Лесли в интервью «Газете.Ru».

«Мужчина, который сам на тебя клюет, пристает, он обычно тебе не нужен. Интересно самой соблазнить его. Так и в мужской теме. Девушка, которая сразу готова с тобой на все, обычно не нужна, а нужна та, что недоступна», — объяснил блогер.

Он добавил, что раньше вел отдельные женские курсы пикапа, которые были очень популярны. Однако в итоге их пришлось закрыть после скандала вокруг одной из учениц Лесли, попавшей в окружение известного олигарха.

«После того как моя ученица соблазнила влиятельного бизнесмена и я вернулся в Россию, мне сказали: «Мы тебя отпускаем, не будем преследовать, но с условием, что ты не будешь вести женские тренинги», — уточнил собеседник «Газеты.Ru».

Подробнее о том, что происходило на женских курсах Лесли, и правда ли, что на его тренингах были оргии, — в интервью Лесли «Газете.Ru».

Ранее психолог раскритиковал мужчин, которые прислушиваются к советам Лесли.