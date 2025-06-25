На пикапера Лесли завели дело после домогательств в Москве. В скандале замешан некий Зеленский

В отношении блогера и «секс-коуча» Алекса Лесли возбудили уголовное дело за организацию в Москве флешмоба, участники которого приставали к девушкам на улицах и трогали их за интимные места. Лесли обвиняют в склонении к совершению изнасилования. Сам он уверен, что избежит наказания, а эти «жалобщицы», обратившиеся в полицию после домогательств, «просто хайпуют», уверен он.

Против блогера Александра Кириллова, известного под псевдонимом Алекс Лесли, возбуждено уголовное дело по статье о склонении к совершению изнасилования.

«По версии следствия, блогер склонял своих последователей совершать в отношении жительниц столицы противоправные действия сексуального характера. Указанное было запечатлено на видео», — сообщает Следственный комитет в Telegram.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, Лесли находится за границей.

Ранее о том, что против создателя «курсов по домогательствам» Лесли готовится коллективный иск в суд, рассказала одна из пострадавших от рук пикаперов Полина.

«Мне написали огромное количество девушек, с которыми случилось то же самое вот в эти выходные. Что их трогают за грудь, ягодицы, поднимают юбки, все что угодно. И таким образом мы вышли на человека, который продает курсы и призывает своих учеников совершать уголовно-наказуемые преступления», — отметила она в беседе с «Москве 24».

Кроме того, стала известна личность мужчины, которого подозревают в приставании к девушкам в Москве. Его зовут Евгений Зеленский.

«Это — ученик великого гуру секса и конченного придурка Алекса Лесли — Евгений Зеленский. Женьке 28 лет, он из Белгородской области. Спокойно жил и работал водителем, пока не узнал от своего учителя, что трогать женщин без спроса — это нормально», — пишет Telegram-канал 112.

Сообщения о массовых домогательствах на улицах Москвы начали поступать накануне. По словам пострадавших, мужчины подходили к ним и после отказа познакомиться грубо хватали за ягодицы и убегали. Telegram-канал «Осторожно, Москва» выяснил, что некий «гуру соблазнения» организовал флешмоб, требуя от своих учеников «делать по 30 подходов к незнакомым женщинам» и таким образом обретать уверенность в себе.

«Жалобщицы с личными границами»

Сам Лесли уверен, что избежит наказания за создание своих «курсов по домогательствам».

«Меня проверяют 23 года, уже все читают мои книги, и, к счастью, никаких проблем пока не было, людям все нравится, люди довольны», — заявил он в беседе с «Москвой 24».

По мнению Лесли, пострадавшие девушки «просто хайпят». Большая часть русских женщин реагируют на такое «адекватно», говорит он.

«Я считаю, что просто раздувают из маленького процента этих жалобщиц, которые говорят про личные границы, про эти движения в сторону MeToo», — заключил Лесли, признав, что в США или Германии подобные действия не остались бы безнаказанными.

«Это никакой не пикап»

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов потребовал проверить Лесли на нарушение закона.

«Я обратился в МВД по этому поводу, это никакой не пикап, а домогательства. Этот гражданин должен быть задержан, а в отношении него должны быть проведены следственные действия. Это грубейшее нарушение законодательства, может быть даже уголовного. Потому что это призыв совершать противоправные действия, он тут даже образовал группу лиц», — сказал парламентарий РИАМО.

Первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди») направила письмо в СКР с просьбой провести проверку деятельности Лесли.

«Нельзя, чтобы агрессия и домогательства выдавались за «личностный рост». И чтобы жертвы боялись заявить о нарушении своих прав — потому что их высмеивают, не верят или называют такое поведение нормой», — отметила она.

Кто такой Лесли

Алекс Лесли — тренер по соблазнению. Родился в 1981 году в России.

Начал свою публичную деятельность в 2000-х годах как один из первых пикап-тренеров в РФ. На своих лекциях и в своих книгах «ЖЖизнь без трусов» и «ЖЖизнь без трусов 2.0» пропагандировал идеи о «сверхмужском развитии», манипуляциях в отношениях и доминировании в общении с женщинами. Также основал «Команду РСП», участники которой следовали его философии.

Лесли пытался формализовать свою деятельность через стартап в технопарке «Сколково», свой проект он позиционировал как технологическую платформу для «прокачки личности» и анализа социальных взаимодействий. Когда представители Сколково узнали о скандальной репутации Лесли и сути его тренингов, ему закрыли доступ к ресурсам инкубатора.

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Вместе со своей соратницей и ученицей Настей Рыбкой (настоящее имя — Анастасия Вашукевич) организовал «секс-тренинги», которые позиционировались как курсы по соблазнению, психологии и сексуальному раскрепощению. Занятия проходили в России и за рубежом.

В 2018 году Лесли и Рыбку арестовали в Таиланде по обвинению в проведении незаконных тренингов по сексуальному обучению без соответствующего разрешения. Пара провела несколько месяцев в тайской тюрьме, ожидая решения властей. Впоследствии Лесли и Рыбка были депортированы.