Следствие начало проверку Анны Монгайт на причастность к новым преступлениям

Следователи начали проверку на причастность фигурантки дела о фейках про ВС РФ, журналистки Анны Монгайт (признана в РФ иностранным агентом) к другим преступлениям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Органами предварительного следствия в настоящее время проверяется причастность Монгайт к иным эпизодам преступной деятельности», — говорится в сообщении.

26 августа стало известно, что Монгайт заочно арестовали по делу о распространении фейков о российской армии и объявили в международный розыск. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.

Поводом для возбуждения дела стали публикации в Telegram-канале Монгайт, в том числе пост о разрушении Спасо-Преображенского собора в Одессе на Украине.

Согласно документам, в розыск журналистку объявили 6 августа. Известно, что в 2022 году Монгайт выехала в Азербайджан и сейчас находится за пределами Российской Федерации.

