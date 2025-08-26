На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Следствие начало проверку Анны Монгайт на причастность к новым преступлениям

РИА: Анну Монгайт проверяют на причастность к новым преступным эпизодам
true
true
true
close
mongayt/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Следователи начали проверку на причастность фигурантки дела о фейках про ВС РФ, журналистки Анны Монгайт (признана в РФ иностранным агентом) к другим преступлениям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Органами предварительного следствия в настоящее время проверяется причастность Монгайт к иным эпизодам преступной деятельности», — говорится в сообщении.

26 августа стало известно, что Монгайт заочно арестовали по делу о распространении фейков о российской армии и объявили в международный розыск. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.

Поводом для возбуждения дела стали публикации в Telegram-канале Монгайт, в том числе пост о разрушении Спасо-Преображенского собора в Одессе на Украине.

Согласно документам, в розыск журналистку объявили 6 августа. Известно, что в 2022 году Монгайт выехала в Азербайджан и сейчас находится за пределами Российской Федерации.

Ранее в Росфинмониторинге рассказали, сколько человек исключили из перечня террористов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами