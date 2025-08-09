В Росфинмониторинге рассказали, сколько человек исключили из перечня террористов

Росфинмониторинг исключил более 330 человек из списка террористов в I полугодии

Росфинмониторинг исключил из перечня террористов и экстремистов свыше 330 человек в I полугодии 2025 года. Об этом рассказали РИА Новости в ведомстве.

«За первое полугодие 2025 года из перечня исключено более 330 физических лиц. За аналогичный период 2024 года — 303 физических лица», — сказано в сообщении.

Уточняется, что включенным в перечень запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

25 июля Росфинмониторинг пополнил список террористов и экстремистов, добавив бывшего главного редактора издания Republic (признано в РФ иностранным агентом) Дмитрия Колезева (признан в РФ иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов). По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», внесение в реестр может быть связано с делом о фейках против него.

До этого стало известно, что более 150 подростков в возрасте от 14 до 17 лет включены в российский список террористов и экстремистов. В списке числится один 14-летний подросток, 23 человека в возрасте 15 лет, 46 шестнадцатилетних и 85 семнадцатилетних подростков. Общее количество несовершеннолетних в перечне составляет 155 человек.

Ранее Росфинмониторинг внес бывшего вице-премьера Украины в список террористов.