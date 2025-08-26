Песчаная буря нависла над самолетами в американском аэропорту Финикс

Пыльная буря накрыла американский штат Аризона, в результате чего более 40 тысяч домов остались без электричества, работа международного аэропорта Sky Harbor в городе Финикс приостановлена. Об этом сообщает газета New York Times.

Отмечается, что бури прошлись по центральной части Аризоны вечером 25 августа. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) около 18:30 (4:30 мск, 26 августа) на час ввело запрет на взлет и посадку в воздушной гавани, а после его снятия посадку и вылет самолетов задержали на 15-30 минут.

По данным Национальной метеорологической службы, около 19:00 по местному времени, 25 августа (5:00 мск, 26 августа), пыльная буря нависла над городом Блэк-Каньон, к северу от Финикса. Ведомство настоятельно рекомендовало водителям автомобилей воздержаться от поездок в зону действия бури, предупреждая о плохой видимости и сильном ветре со скоростью более 80 км в час. Чуть позднее предупреждение было снято.

Ранее в пустыне Блэк-Рок в Неваде произошла сильная песчаная буря.