На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песчаная буря нависла над самолетами в американском аэропорту Финикс

NYT: песчаная буря накрыла Аризону, вызвав отключения энергии и задержки рейсов
true
true
true

Пыльная буря накрыла американский штат Аризона, в результате чего более 40 тысяч домов остались без электричества, работа международного аэропорта Sky Harbor в городе Финикс приостановлена. Об этом сообщает газета New York Times.

Отмечается, что бури прошлись по центральной части Аризоны вечером 25 августа. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) около 18:30 (4:30 мск, 26 августа) на час ввело запрет на взлет и посадку в воздушной гавани, а после его снятия посадку и вылет самолетов задержали на 15-30 минут.

По данным Национальной метеорологической службы, около 19:00 по местному времени, 25 августа (5:00 мск, 26 августа), пыльная буря нависла над городом Блэк-Каньон, к северу от Финикса. Ведомство настоятельно рекомендовало водителям автомобилей воздержаться от поездок в зону действия бури, предупреждая о плохой видимости и сильном ветре со скоростью более 80 км в час. Чуть позднее предупреждение было снято.

Ранее в пустыне Блэк-Рок в Неваде произошла сильная песчаная буря.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами