Российских подростков научат решать бытовые вопросы в рамках проекта «Первая квартира»

В России запущен новый образовательный импакт-проект «Первая квартира», который поможет подросткам, только начинающим жить самостоятельно после родительского или детского дома, обустроиться в своем первом доме и научиться решать бытовые вопросы. Об этом стало известно в ходе прошедшего в Москве паблик-тока «Первая квартира: как начать взрослую жизнь после родительского или детского дома».

Cообщается, что проект запущен цифровой платформой Циан и содружеством наставнических программ «Значим». Его целевая аудитория — выпускники детских домов и обычные подростки.

«По данным нашего исследования, 47% взрослых сами испытывают сложности с оплатой ЖКУ, а 82% респондентов полагают, что выпускникам детских домов сложнее разобраться с темой оплаты ЖКУ. Для нас важно помочь устроиться в новых обстоятельствах, поэтому мы запускаем образовательный проект, полезный всем: подросткам, которые начинают самостоятельную жизнь после родительского или детского дома», — рассказала директор по устойчивому развитию Циан Александра Бабкина.

Она добавила, что наставники проекта, согласно планам, смогут помочь не менее 3 200 выпускников детских домов и обычным подросткам и их родителям избежать бытовых ошибок и связанных с ними жизненных проблем.

В свою очередь, сооснователь содружества наставнических программ «Значим» Мария Рыльникова добавила, что в образовательных программах, которые проходят дети в системе детских домов, нет материалов о том, как оплачивать ЖКУ. В результате они накапливают огромные долги за свет, газ и воду, что приводит к штрафам, отключению коммунальных услуг и риску лишиться жилья.

Уточняется, что проект «Первая квартира» делает сложную информацию о бытовых вопросах проще. В частности, информация об оплате ЖКУ подается через понятные инструкции с дружелюбными иллюстрациями художницы Марии Сомик.