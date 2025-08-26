На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российских подростков научат решать бытовые вопросы в рамках проекта «Первая квартира»

В России запустили образовательный проект самостоятельной жизни для подростков
true
true
true
close
maxbelchenko/Shutterstock/FOTODOM

В России запущен новый образовательный импакт-проект «Первая квартира», который поможет подросткам, только начинающим жить самостоятельно после родительского или детского дома, обустроиться в своем первом доме и научиться решать бытовые вопросы. Об этом стало известно в ходе прошедшего в Москве паблик-тока «Первая квартира: как начать взрослую жизнь после родительского или детского дома».

Cообщается, что проект запущен цифровой платформой Циан и содружеством наставнических программ «Значим». Его целевая аудитория — выпускники детских домов и обычные подростки.

«По данным нашего исследования, 47% взрослых сами испытывают сложности с оплатой ЖКУ, а 82% респондентов полагают, что выпускникам детских домов сложнее разобраться с темой оплаты ЖКУ. Для нас важно помочь устроиться в новых обстоятельствах, поэтому мы запускаем образовательный проект, полезный всем: подросткам, которые начинают самостоятельную жизнь после родительского или детского дома», — рассказала директор по устойчивому развитию Циан Александра Бабкина.

Она добавила, что наставники проекта, согласно планам, смогут помочь не менее 3 200 выпускников детских домов и обычным подросткам и их родителям избежать бытовых ошибок и связанных с ними жизненных проблем.

В свою очередь, сооснователь содружества наставнических программ «Значим» Мария Рыльникова добавила, что в образовательных программах, которые проходят дети в системе детских домов, нет материалов о том, как оплачивать ЖКУ. В результате они накапливают огромные долги за свет, газ и воду, что приводит к штрафам, отключению коммунальных услуг и риску лишиться жилья.

Уточняется, что проект «Первая квартира» делает сложную информацию о бытовых вопросах проще. В частности, информация об оплате ЖКУ подается через понятные инструкции с дружелюбными иллюстрациями художницы Марии Сомик.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами