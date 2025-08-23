Россиянин украл из магазина сливочное масло и пытался сбежать от полиции на такси

В Старом Осколе полицейские задержали 36-летнего жителя Белгорода, подозреваемого в серии краж из супермаркетов. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел 21 августа. Представители одного из местных супермаркетов обратились в полицию с заявлением о краже партии сливочного масла на сумму более 6 тысяч рублей.

Патрульные, получив ориентировку, задержали подозреваемого в тот же день по горячим следам. Ранее судимый 36-летний мужчина пытался скрыться на такси. При обыске в его сумке было обнаружено не только похищенное масло, но и другая молочная продукция.

Общая стоимость изъятого составила около 20 тысяч рублей. По предварительным данным правоохранителей, на счету задержанного около 20 эпизодов краж из торговых точек региона, из которых пять были совершены в Старом Осколе. Похищенное он сбывал в мелкие магазины по заниженным ценам. Возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

