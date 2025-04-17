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Директора дорожного департамента Ивановской области арестовали

СК: суд арестовал директора дорожного департамента Ивановской области Вавринчука
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Depositphotos

Суд арестовал директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрия Вавринчука по делу о взятке. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального отделения Следственного комитета.

Мужчина был заключен под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Мужчина был задержан 15 апреля. Сразу после этого в его доме прошли обыски.

До этого суд арестовал замдиректора дорожного департамента Ивановской области Алексея Панкова. Панкову избрана мера пресечения в виде ареста на срок два месяца. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокурора Ивановской области, добавили в прокуратуре.

Отмечается, что Панков и Вавринчук проходят по делу о получении взяток на сумму свыше 50 млн рублей.

Ранее подозреваемый в коррупции экс-замглавы Тюменской области заключил контракт с ВС России.

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