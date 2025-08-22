На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собаководам объяснили, почему питомец может выть под музыку

Кинолог Голубев: собака может выть под музыку от скуки
Cristina RasoBoluda/Shutterstock//FOTODOM

Собака может выть под музыку от скуки, одиночества или даже боли. Однако далеко не всегда демонстрация питомцем вокальных данных связана с негативными факторами. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Нужно следить за сопутствующими симптомами и общим настроем животного. Если собака подпевает под музыку, в большинстве случаев это не имеет негативной причины», — отметил эксперт.

Он добавил, что собака может таким образом поддерживать хозяина, если ему грустно. Или же напротив, если человек поет под музыку, любимец может воспринять это как игру и присоединиться.

А вот танцы животного должны насторожить. До этого Голубев предупреждал, что «хореография» говорит о перевозбуждении, стрессе или неврологических заболеваниях. Если же собака дергает тазом или катается задней частью по ковру, это может свидетельствовать о закупорке параанальных желез. Похожие симптомы возникают при появлении паразитов, указал кинолог.

Ранее собаководам объяснили, как отучить питомца воровать тапки и носки.

